رحمة حسن تبهر متابعيها بأنوثتها خلال زيارتها أسوان.. شاهد

شاركت الفنانة رحمة حسن، جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت رحمة، بإطلالة مميزة بارتدائها تيشرت أبيض ممزوجا باللون الأسود خلال زيارتها لمدينة أسوان.





واعتمدت رحمة حسن في إطلالتها على وضع ميكب خفيف مع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها.





يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.



