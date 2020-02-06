تحفة فريدة.. حكاية مصحف مذهب عمره 200 سنة في المتحف الإسلامي

كشف الدكتور عبد الحميد عبد السلام أبوعليو، مدير إدارة التدريب والنشر العلمي بالمُتحف الإسلامي، حكاية واحدة من أبرز وأهم القطع الأثرية الموجودة في المتحف، وهي مصحف بغلاف من الذهب وهو من المصاحف الفريدة، وهي ظاهرة غير مألوفة في عملية تجليد المُصحف الشريف، كما يتميز باشتماله على أسماء الخطاط وأستاذه والمذهب وصانع الغلاف وتاريخ صناعته.



"أبو عليو" أجرى دراسة تاريخية للمصحف الذي يرجع تاريخه إلى القرن 12 هجري/19 ميلادي، وقال لـ"صدى البلد" إن هذا المُصحف يؤكد مدي حرص وتنافس السلاطين والملوك والأمراء والفنانين، وغيرهم في العناية بفنون المصحف الشريف، والمكانة والمنزلة والقدسية التي بلغها في قلوبهم، والمصحف مصنوع من الذهب والورق والجلد والقطيفة.



وطبقا للدراسة، يبلغ طول المصحف 18.5 سم والعرض 11سم، وهو ضمن المصاحف الواردة للمتحف من قصر القبة، وتتضمن صفحاته زخارف نباتية في إطار متموج باللون الأزرق ومُنفذة باللون الأحمر والأزرق بالتبادل، وزخارفه نباتية متنوعة قوامها أوراق وأزهار متفتحة ثلاثية وخماسية البتلات.



وفي داخل المصحف، كُتب النص القرآني بخط النسخ بالمداد الأسود مع مراعاة الشكل والإعجام، داخل إطار مستطيل باللون الذهبي ومحدد باللون الأسود، ويحيط بهذا الإطار إطار آخر باللون الأزرق، أما فواصل الآيات فجاءت عبارة عن دائرة مذهبة ومحددة باللون الأسود بداخل كل منها شكل هندسي مختلف، وعدد الأسطر في كل صفحة 15 سطرًا.



وفواصل السور جاءت عبارة عن إطار مستطيل مذهب محدد من الخارج باللون الأسود، ويشغله من الداخل زخارف نباتية وهندسية مختلفة، ونُفذت هذه الزخارف على أرضية باللون الذهبي، ويحتوي هذا الإطار على اسم السورة وعدد آياتها، وأحيانًا مكان نزولها، وذلك باللون الأبيض على أرضية مذهبة، ثم يبدأ النص القرآني بالبسملة يليها السورة.



واختتم المصحف في آخر صفحاته بسورة "الناس" وبيان مكان نزولها وعدد آياتها بما نصه "سورة الناس مكية ست آية"، وذلك داخل إطار مستطيل تشغله زخارف هندسية ونباتية نفذت باللون الأسود والأحمر على أرضية مذهبة، ويلاحظ في هذا المصحف أن فواصل الآيات بسورة الناس عددها خمسة بالرغم من أنها ست آيات، حيث قام الخطاط بدمج الآية الثالثة والرابعة معًا.



وفى نهاية سورة الناس نجد إطارا مستطيلا باللون الذهبي ومحدد باللون الأسود يشغل طرفاه زخارف نباتية باللون الأسود والأحمر، وتحصر هذه الزخارف فيما بينها كتابات باللون الأبيض على أرضية مذهبة نصها "ذهبه عثمان المعروف بحافظ القرآن"، وأسفل هذا الإطار نُفذت كتابات بخط النسخ جاءت في ستة أسطر تُشير إلى كاتب وتاريخ المصحف.



وجاء نص الكتابات "كتبه الحقير المعترف بالعجز والتقصير السيد محمد نور الدين من تلاميذ حسين الوهبى عفا عنه ربه القادر الشمنوي مسكنًا والحنفي مذهبًا والماتريدي اعتقادًا لسنة احدى وأربعين ومأتين والف سنة 1241"، ويُحيط بالنص من ثلاث جهات غصن الزيتون عبارة عن أفرع نباتية متصلة نُفذت باللون الذهبي.



وللمصحف غلاف من الذهب تتشابه زخارف الوجه والظهر فيه جملة وتفصيلًا،ونجد بالوجه زخارف بارزة بواسطة قالب الصب، أما زخارف الظهر فاستخدم فيها أسلوب الحز، وقوام الزخرفة فيه عبارة عن زهرة كبيرة متفتحة متعددة الأوراق،و تخرج منها في الأركان أفرع نباتية تتخللها أوراق صغيرة وتنتهي من أعلى بزهرة متفتحة متعددة الأوراق،وويُحيط بغلاف المصحف شكل يشبه زخرفة الفيونكة الشائع تنفيذها في زخارف القرن التاسع عشر الميلادي.



وتتضمن زخارف غلاف المُصحف وعلى الكعب أختام "دمغة" مُختلفة، وكذلك توقيع الصانع بما نصه "ارتين كارنبو غوصيان"، والذي تم تسجيله بالوجه والظهر، وتاريخ صناعة الغلاف بما نصه "6 مايو سنة 1951"، وبوسط غلاف المُصحف يوجد قفل "سستة" لأحكام عملية الفتح والغلق.



وللمُصحف صندوق مستطيل الشكل من الجلد باللون الأخضر الداكن، يزينة فى الثلث العلوي شكل التاج الملكي، والصندوق مبُطن من الداخل قطيفة خضراء اللون، ومن الحرير الأبيض اللون، ولهذا الصندوق قفلان "سدستان" لأحكام عملية الفتح والغلق، وتم تسجيل تاريخ الصناعة في آخر صفحات المصحف بما نصه" سنة إحدى وأربعين ومأتين وألف سنة 1241"، بينما سُجل تاريخ صناعة غلاف المصحف فى 6 مايو 1951م.

