موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام بيراميدز مساء اليوم، الخميس، على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف وتذاع عبر قناتي "أون"، و"تايم سبورت".





ويخوض فريق الأهلي المباراة سعيا وراء مواصلة الفوز بمباريات الدوري حيث لم يهزم أو يتعادل في أي مباراة بالدوري حتى الآن، إضافة إلى سعى الفريق لتحقيق أول فوز له أمام بيراميدز.





بينما يسعى بيراميدز لـ مواصلة الفوز أمام الأهلي مثلما حدث الموسم الماضي، حيث فاز بمباراتي الدوري الممتاز، إضافة إلى مباراة كأس مصر التي أقصت الأهلي من البطولة.





ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب مباريات الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة بينما يخوض بيراميدز المباراة في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.