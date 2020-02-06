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فن

بصحبة أصدقائها.. نرمين الفقي بإطلالة جذابة.. شاهد

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:38 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة لها مع أصدقائها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلّت نرمين الفقي بإطلالة جذابة بارتدائها جمبسوت رصاصي مع قبعة من نفس اللون واعتمدت على وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفاة.

ولقيت الصورة ردوداً واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ماشاء الله عليكي" و"عسولة وقمراية" و"أحلى نرمين فى الدنيا" و"ربنا يحميكي".

يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقى الدرامية مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على مجموعات قنوات DMC .

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