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فن

أخطائي في اختيار الأزواج.. دينا: حدادي على الرجل 3 أيام بعد الانفصال ..فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:42 ص
دينا
دينا
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة دينا، عن سبب انفصالها عن أزواجها، كان بعد حدوث خلاف حاد بينهما، ولكن بمجرد الطلاق لا يمكن أن تتأثر وتعيش على الذكريات؛ بل تحاول أن تنسى الماضى. 

وقالت دينا، فى لقائها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الانفصال بالنسبة إلىّ يشبه حداد الوفاة الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام فقط وهو ما أفعله تمامًا مع الطلاق. 

وأضافت دينا "المثير فى الأمر أيضا أننى أكرر أخطائي فى اختيار الرجال، فأقع فى نفس العيوب تقريبا، وهو أمر لم أستطع تلافيه". 

وأوضحت دينا "أن فى بداية الزواج لا يحدث خلاف من الطرفين ولكن بعد فترة يبدأ حب التملك من جانب الزوج ومعها تبدأ الأزمات، ورغم معرفتى بهذه العيوب إلا أننى أصر على الاختيار أملا فى تغيير العيوب".

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