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فن

فى عيد ميلاد ناهد يسرى.. سر ارتدائها الحجاب وقيامها بالحج 7 مرات و29 عمرة

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:13 ص
ناهد يسرى
ناهد يسرى
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة ناهد يسرى اليوم، الخميس، بعيد ميلادها الـ 73.

وقدمت ناهد يسرى العديد من الأعمال الفنية التى عرضت فى لبنان ومصر.


وقررت ناهد يسرى ارتداء الحجاب وعدم العودة إلى التمثيل بهدف تكريس حياتها لأسرتها.


وجاء قرار الحجاب بعد قراءتها لسورة "النور" قوله تعالى: "وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن"، وقتها تأكدت أن الحجاب فرض فتحجبت وقامت بالحج 7 مرات وأدت 29 عمرة.

في عام 1973 قدمت عملين أيضا "عندما يغني الحب" و"ملكة الحب"، وفي الثمانينيات قدمت فيلمين "حكاوي" و"لو بعد حين".


وعلى الرغم من اهتمامها بالسينما إلا أنها قدمت أعمالًا أخرى عرضت على الشاشة الصغيرة، ومنها مسلسلات "غاب نصف القمر" و "روز اليوسف" و "اليتيم".


وفي عام 2010 تم تكريمها في الكويت، من قبل رئيسة أحد المنتديات الليبرالية "نجلاء النقي".

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