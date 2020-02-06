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فن

اخبار الفن.. وفاة نجم شهير.. الموت يفجع زوجة رامي عياش.. مأساة دينا.. تراشق بالألفاظ بين ريم البارودي ومتابعيها

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:08 ص
رامى عياش وزوجته
رامى عياش وزوجته
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أحمد إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

 

عاشت مأساة قاسية.. دينا: اكتشفت أن والدتي على قيد الحياة بعد 15 عاما ..فيديو

كشفت الفنانة دينا عن مأساة عاشتها في حياتها وأثرت بشكل كبير على شخصيتها وتكوينها الفكرى والعقلى، وهى غياب والدتها عن حياتها حتى سن الـ 15 عاما.

 

شاهد.. أغنية مسرحية حزلقوم بعد عرضها في الرياض

نشر المخرج مجدى الهوارى مقطع فيديو من مسرحية "حزلقوم" التي تُعرض حاليا بمدينة الرياض ويقوم ببطولتها أحمد مكى.

 

الموت يفجع زوجة رامي عياش

نشرت زوجة الفنان رامي عياش، تعليقا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تعلن عن وفاة والدها فيصل سعيد بعد تعرضه لأزمة قلبية شديدة.

 

وفاة النجم العالمي كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

تُوفي النجم العالمي "كيرك دوجلاس" عن عمر يناهز 103 أعوام بعد صراع مع المرض.

 

تراشق بالألفاظ.. ريم البارودي ترد بعنف على متابعيها بسبب صورتها في الحرم المكي

تعرضت الفنانة ريم البارودى لهجوم شرس من قبل متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"؛ بسبب صورتها فى بيت الله الحرام أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائها مناسك العمرة.

 

بعد صورتها المثيرة.. لينا أحمد الفيشاوي تنشر صورة جديدة

نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهر بها ملصق إعلاني لإحدى الفعاليات النسوية التي ستشارك فيها والدتها "هند الحناوي" بتاريخ 6 فبراير الجاري، وذلك كأول صورة تنشرها لينا عبر إنستجرام بعد الصورة العارية التي أثارت بها الجدل مؤخرًا.

 

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