خالد الغندور يهاجم الاتحاد الأفريقي «الكاف».. وكورونا كلمة السر

استنكر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، تعيين الاتحاد الأفريقي "الكاف" لحكام من الصين لمباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.





وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، أن الاستعانة بحكام من الصين في تلك المباراة أمر غريب؛ لأن الصين متفشٍ بها مرض كورونا، قائلًا "ربنا يستر من الكورونا".





وأضاف أن الزمالك لا يلعب في كأس العالم للأندية ليتم تعيين حكام من الصين لمباراته أمام الترجي في السوبر الأفريقي.





وتابع أن الزمالك لديه مباريات هامة للغاية خلال شهر فبراير، حيث إن مباراة السوبر الأفريقي ستكون بروفة لمباراة الفريقين في بطولة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، متعجبا أن الحكام كان يجب أن يكونوا من أفريقيا.



