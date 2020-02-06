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أخبار العالم

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات جوية عنيفة على غزة

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
شن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ضربات جوية عنيفة على أهداف متفرقة جنوبي قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"،، أن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس، جنوب القطاع، بدعوى الرد على إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء.

ونقلت القناة عن جيش الاحتلال قوله إن "الرد الإسرائيلي كان قاسيًا، فقد دمر بعض أهداف البنية التحتية لحركة حماس، جنوب غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن قذيفتي هاون أطلقتا على مستوطنات غلاف غزة من مخبأ في غزة، ليلة أمس الأربعاء، وانطلقت صافرات الغارات الجوية في منطقة غير مأهولة بالسكان.
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