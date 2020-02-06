طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات جوية عنيفة على غزة

شن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ضربات جوية عنيفة على أهداف متفرقة جنوبي قطاع غزة.





وذكرت القناة العبرية الـ"13"،، أن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس، جنوب القطاع، بدعوى الرد على إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء.





ونقلت القناة عن جيش الاحتلال قوله إن "الرد الإسرائيلي كان قاسيًا، فقد دمر بعض أهداف البنية التحتية لحركة حماس، جنوب غزة".



