AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:51 ص
القطارات
القطارات
Advertisements
أحمد أبوشوشة
أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، الخميس الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة


ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

-  القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

-  أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة


ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة
 

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٣٥ دقيقة


واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.


وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم .. خدمات

ترشيحاتنا

بعد عودة المصريين من ووهان.. ممثل الصحة العالمية: مصر أعادت أبناءها بطريقة علمية وراقية.. فيديو

وزير الصحة الأسبق: مصاب الإنفلونزا يجب عليه عدم الخروج من منزله لمدة يومين.. فيديو

50 بدلا من 600 جنيه.. تخفيض قيمة تصالح مخالفات البناء بالقاهرة

هل يجوز احتساب الصدقة من زكاة المال.. الإفتاء تكشف توضح

اخبار الرياضة.. صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا.. فرجاني ساسي يتحدث عن رحيله من الزمالك ووجهته المقبلة

رئيس الوزراء البريطاني في مواجهة قصة حب روميو المصري والعجوز الإنجليزية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 4 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

من الأكثر جرأة ؟ نجمات تألقن بـ البنطلون الجلد فى شتاء 2020

محظوظون جدا.. 4 ابراج الأكثر حظا فى 2020.. هل أنت منهم؟