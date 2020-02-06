نتنياهو يهدد بعملية عسكرية ضد غزة في هذا التوقيت

هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس القادم، إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع باتجاه المستوطنات بحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وقال نتنياهو لرؤساء المستوطنات إن "هناك احتمالا أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة قبل الانتخابات، إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة".

وأضافت القناة أن رؤساء المستوطنات طلبوا الاجتماع مع رئيس الوزراء، في أعقاب استمرار إطلاق البالونات المتفجرة في الجنوب، كي ينقلوا رسالة مفادها أنه "لا يوجد فرق بين صاروخ وبالون متفجر"، وأوضحوا أن نتنياهو كان "حريصًا جدًا" في الاجتماع وسأل الكثير من الأسئلة حول تأثير البالونات على حياتهم.