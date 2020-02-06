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أخبار العالم

الصين تعلن خفض الرسوم على الواردات الأمريكية بمقدار النصف

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:35 ص
علما الولايات المتحدة
علما الولايات المتحدة والصين
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أحمد محرم
أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الخميس، عن تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة بمقدار النصف ابتداء من الـ 14 من الشهر الجاري.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، جاء في بيان وزارة المالية الصينية المنشور على موقعها: "تعديل الرسوم على البضائع، التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10 % في الأول من سبتمبر 2018 وتخفيضها إلى 5 %، وتعديل الرسوم على البضائع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 5 % لتنخفض إلى 2.5%، وذلك ابتداء من يوم 14 فبراير".



وأضاف البيان: تأمل الصين في أن يتمكن الطرفان من الالتزام بواجباتهما في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وتعزيز ثقة السوق، والتعاون لتنمية العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية والمساعدة في نمو الاقتصاد العالمي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ15 من شهر يناير الماضي.

وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.
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