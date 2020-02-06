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ثقافة

شرقية المسيح وتصاوير آدم وحواء.. تاريخ يحكيه دير الأنبا أبوللو الأثري بباويط

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي

كشف الدكتور أحمد سليمان عبد العال مدير عام مناطق مصر الوسطي للآثار الإسلامية والقبطية حكاية أحد أهم المنشآت الأثرية والتاريخية في مصر وتحديدا في محافظة أسيوط.


وقال إن دير الأنبا أبوللو بباويط"منطقة حفائر باويط" من المنشآت الأثرية ذات الأهمية،حيث يقع الدير بقرية باويط غرب ديروط بحوالي 13 كم بجوار قرية دشلوط على حافة الصحراء الغربية.


وقد قام المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بعمل عدة حفائر بها و توقفت بها عمليات التنقيب فترة، ثم أستئنفت عام 1976م تحت إشراف الأثري الجليل عبد الرحمن عبد التواب مع المعهد الفرنسي.


وأوضح انه تم الكشف عن العديد من الكنائس والهياكل،ومنها كنيسة على إسم القديس روفائيل وبعض الكنائس الصغيرة (Chapels)،والعديد من القطع المعمارية الحجرية والرسوم الجصية و تيجان الأعمدة،والتي تشير إلى إزدهار هذا الموقع في القرون ال 4 و5و6 ميلادي،وبدا أنهياره في القرن 12 الميلادي.


وأوضح أن المصادر العلمية تشير إلى أن هذه الأبنية لم تعرض تاريخًا معينًا، لأن غالبية التصاوير الجدارية تعود للقرن الثامن الميلادي و أقدمها للقرن السادس الميلادي.

  
ومن أهمها تصاوير العهد القديم مثل آدم وحواء ودانيال في جب الأسود ومن العهد الجديد موضوعات مشل البشارة والميلاد وتعميد السيد المسيح والعشاء الأخير والمسيح على العرش.


ومن أهم المباني التي تم الكشف عنها كنيسة الأنبا أبوللو المبنية من الطوب اللبن، والمطلى بطبقة من الملاط الأبيض المزخرف بطريقة الفرسكو،وإن كان تخطيطها غير واضح، إلا أنها تنقسم إلى بائكتين من الأعمدة تمتد من الشرق إلى الغرب، والصحن ينقسم إلى ثلاثة أجنحة أوسطها أوسعها،وتوجد العديد من الدخلات في جدران هذه الكنيسة، ونجد الشرقية عبارة عن كبيرة عميقة ويظهر من خلال الأطلال بقايا الهيكل.


واضاف:الحفائر الأثرية مستمرة بمعرفة منطقة آثار القوصية بأسيوط وإشراف المعهد الفرنسي للآثار الشرقية حتى يومنا هذا موسم تلو الموسم،حيث يتم إكتشاف العديد من التحف والتصاوير الجدارية الهامة التي تشير إلى أهمية هذا الموقع .


وكل ما يتم إكتشافه يظهر يومًا بعد يوم المزيد من التفاصيل عن حضارة الأقباط في مصر ومدى روعتها،وتم عرض بعض هذه التحف في متحف اللوفر بباريس، كما يوجد بعضها في المتحف القبطي بالقاهرة وأهمها شرقية السيد المسيح على العرش.

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