شاهد.. تعليق مصطفى بكري على زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى ليبيا

علق الإعلامي مصطفى بكري على زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى بنغازي، وموقف الجزائر من الأوضاع التي تحدث بليبيا.





وكتب بكري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي توتير: "زيارة وزير الخارجيه الجزائري إلي بنغازي ولقائه مع وزير الخارجيه الليبي د. عبدالهادي الحويج والمشير خليفه حفتر القائد العام يعكس وجود متغير مهم في الموقف الجزائري تجاه حكومة الميلشيات في طرابلس ،الجزائر بلد الحرية والمليون شهيد لن تقبل أبدا بعودة الإستعمار التركي من جديد".





وبحث الويزان بحسب بيان الجيش الوطني الليبي، الأوضاع في ليبيا ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة.