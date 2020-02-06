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هند النعسانى تحذر من أضرار الأكياس البلاستيكية.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:57 ص
أكياس بلاستيك
أكياس بلاستيك
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آيات أحمد
قالت هند النعسانى، إن الأكياس البلاستيكية قنابل موقوتة داخل بيوتنا، لافتة إلى إن الكثير لا يعرف أضرارها ولا يعرف الخطورة التى تشكلها على حياتنا وصحتنا وصحة أولادنا.
 
وأكدت النعسانى، خلال برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الأكياس البلاستيك لها العديد من الأضرار حتى على الهواء الذى نتنفسه، مؤكدة أن الدولة تجرى محاولاتها لتوفير بدائل للأكياس البلاستيك.

وأشارت النعسانى إلى أن البديل سيكون أكياسا مصنعة من القطن، موضحة أن العالم كله يتجه إلى استخدام الأكياس الورقية والمصنوعة من القماش كبديل عن الأكياس البلاستيك.

وتابعت أن الأكياس البلاستيك غير قابلة للتدوير ولا تحافظ على البيئة وتستغرق مئات السنين لكى تتحلل، لذلك تتعرض العديد من الكائنات الحية للأذى بسبب بسببها.

وأضافت أن الكائنات البحرية تتعرض للنفوق بسبب الأكياس البلاستيكية، موضحة أن إحدى الدراسات الكندية كشفت عن ابتلاع البشر واستنشاقهم لمئات الجزيئات من الأكياس البلاستيكية، مشيرة إلى أن الجزيئات الصغيرة الناتجة من تحلل الأكياس البلاستيك تتغلل إلى الجسم وتسبب الأمراض.

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