كنز الفواكه المجفف.. الزبيب مصدر رزق أهالي السنطة.. والركود فى أليات التسويق والمبيعات أهم المشكلات.. ومحافظ الغربية يتعهد بإحداث تطوير شامل للقرى المنتجة

الزبيب يتربع على عرش الفواكه المجففة لفوائده الهائلة

مركز السنطة معقل صناعة الزبيب

أكثر من 450 مصنعا منتشرا على مساحة 1400 فدان من العنب













يعد الزبيب من كنوز الفواكه المجففة، لقيمته الغذائية والصحية الهائلة، التي تجعله يتربع على عرش الفواكه المجففة، وتنتج مصر الزبيب بكميات كبيرة، كما يتميز الزبيب بنكهته الجميلة وطعمه الحلو وسكره العالى.









وتعتبر قريتي "شنراق " و"القرشيى" بمركز السنطة بمحافظة الغربية، معقل صناعة الزبيب "العنب " بوجود أكثر من 450 مصنع منتشر على مساحة 1400 فدان من العنب.









وهو ما يعد مصدر للرزق وأكل عيش المئات من الأسر والعائلات طوال أكثر 70 سنة مكتسبين خبرات الصناعات المتداوله بدول أوربا وشرق أسيا.









ورصد "صدى البلد " ملامح انتشار العشرات من المشكلات والعراقيل التى تواجه مصنعي "الزبيب " وعلى رأسها عدم اهتمامي مسئولي جهه الاختصاص بوزارة القوي العاملة والأمن الصناعي ومجلس الوزراء فى توفير آليات تقنين أوضاعهم فى ظل صدور قرارات الإزالة المتوالية من جانب المحليات.









كما تبين من خلال التجول بجوانب ومداخل القريتين انتشار الأشجار والحدائق ومزارع الفاكهة المتخصصة فى زراعة الموالح والعنب علي مستوي 16 فدانا بطول الطرق الفرعية الواصلة بين " القرشية – شنراق " و "تاج العجم – السنطة " فضلا عن شيوع الباعة من السيدات والرجال بطول الطريق لبيع العنب والحلوي الزبيب.









فى المقابل أكد حسن محمود احد عاملي مصانع الزبيب أنه أزمة نقص العمالة والركود فى أليات التسويق والمبيعات كارثة مدوية بسبب تهالك كميات الإنتاج والتى يبلغ قيمتها أكثر من 150 ألف طن لعدم وجود أسواق للتحقيق أعلي استحقاقا للمبيعات خلال الوقت الجاري .









وأضاف " أرسلنا شكاوي وفاكسات رسمية إلي غرفة العمليات بمجلس الوزراء وديوان محافظة الغربية للإعراب عن تضررهم من تكبدهم خسائر المادية والتى تجاوزت أكثر من 50 مليون جنيه " مشيرا إلى أن مراحل إنتاج الزبيب أصبحت ناقوس خطر يهدد مستقبل الصناعة الوطنية التى اصبح لها باع عالمي رفعت خلاله راية المصريين من خلال التصدير فى الفترة المقبلة .





من جانبه أجري محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بزيارة لقريتي القرشية وشنراق مركز إنتاج الذبيب بمركز السنطة للوقوف على إحتياجاتهما لتحويلهما إلى قري نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة ولتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة.









وخلال الجولة؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه مراحل إنتاج الزبيب ، مؤكدًا أنه من المستهدف إحداث تطوير شامل للقرية من أعمال البنية التحتية وتوفير كافة مستلزمات الصناعة المتطورة التي تعتمد على النظم التكنولوجية مع الحفاظ التام على هوية القرية.





كما أشار محافظ الغربية أن المحافظة بصدد تنظيم معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالمحافظة بطنطا والمحلة الكبرى لإظهار منتجات المحافظة وتقوية الفرص التسويقية لها خلال الفترة المقبلة.