من حقي أتكلم.. مبادرة تجوب مدن جنوب سيناء.. صور

تشهد مدن خليج السويس بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من 2 حتى 6 فبراير الجاري قافلة طبية تنظمها كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور، تحت رعاية الدكتور مصطفى حمزة، عميد الكلية، والدكتورة هدى بشير، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، وتضم 18 أخصائيًا.





وتقوم القافلة بالكشف المجانى على الأطفال ضغاف السمع كما تعالج أمراض التخاطب، وقد استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ مساء اليوم ياسمين مطر معالجة أمراض التخاطب وصاحبة مبادرة من حقى أتكلم.





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وتهدف المبادرة للاهتمام بالأطفال ضعاف السمع، كما تهدف للمسح السمعي واللغوي للاكتشاف المبكر للإعاقات السمعية وأمراض التخاطب، ورحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بنشاط القافلة وأثنى على أهداف المبادرة.





وشدّد على تقديم جميع التسهيلات الممكنة من المحافظة للمساهمة فى علاج أكبر عدد ممكن من أطفال المحافظة المصابين بضعف السمع وأمراض التخاطب وبخاصة سكان القرى والوديان، ومن المنتظر أن تقوم القافلة بزيارة أخرى لمدن خليج العقبة وكاترين، وذلك فى شهر مارس المقبل.