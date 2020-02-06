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أستاذ اقتصادي: الاستثمار المباشر داخل مصر الهدف الأساسي للحكومة.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:52 ص
عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي يعيد بناء مصر
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توك شو
قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الجنيه المصري يعد ثاني أفضل عملة دولية في التحسن أمام الدولار الأمريكي بعد العملة الروسية، لافتا إلى أن المعدلات المتزايدة لعملة الجنية المصري في عام 2019 تعد الأعلى خلال فترة الـ 25 عاما الأخيرة.

أضاف عمرو سليمان خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "مصر الأولى"، أنه قبل سنوات عدة وفي الحكم السابق كانت تهمل التقارير الدولية ومؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر وأصبح هناك مراجعة  واهتمام بكل شأن في الدولة.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الاقتصاد المصري يعد رهين جذب الاسثمارات الأجنبية داخل الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي، مضيفا أن الاستثمار المباشر داخل مصر الهدف الأساسي للحكومة المصرية في 2020.

وأشار إلى أن هناك تنافسا كبيرا بين الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية لها، مؤكدا أن التنافس في الاستثمارات ليس في قطاع بعينه وإنما في جميع القطاعات مثل قطاع التجارة وقطاع الصادرات والواردات.

تابع أن إمداد مركز الوزراء لمتخذي القرار، الحكومة والوزارات المختلفة والقطاعات بالمؤشرات والتقارير الدولية لتحسين الاقتصاد يعد دورا إيجابيا تقوم به الدولة، مشيرا إلى أن السوق والاقتصاد العالمي ما هو إلا سوق تنافسي.
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