مطار مرسى علم يكرم الشرطة بالمطار في عيد الشرطة الـ 68

أقامت إدارة مطار مرسي علم الدولي احتفاليه لتكريم الشرطة العاملة بالمطار بجميع تخصصاتها أمن الموانئ - الجوازات - السياحة - البحث الجنائي - الأمن الوطني، وذلك في إطار توجيهات المهندس حسام الخرافي الرئيس التنفيذي وتعليمات اللواء هاني عقاب، رئيس مجلس الإدارة.





ورحب "الخرافي" -بحسب بيان اليوم، الخميس- بقيادات الشرطة والضباط والأمناء والأفراد بالمطار اللواء طارق تبان ذادة، مدير المطار، وقدّم لهم شهادات تقدير عن المجهودات التي يقومون بها لحماية أمن الوطن، كما أشاد بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة، وذلك بحضور العميد ثروت يحيى، مدير شرطة أمن الموانئ، ومدير الجمارك، والكابتن محمد صالح، مدير عمليات المطار، ومدير الحجر الصحي وعدد كبير منالعاملين بالمطار.



