حق النائب العام في الطعن على الأحكام النهائية.. النقض توضح

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة من قبل أحد الطاعنين حق للنائب العام في الطعن على الأحكام النهائية.
وأوضحت المحكمة أنه أجازت المادة 250 من قانون المرافعات للنائب العام الطعن بطريق النقض - بصحيفة موقعه منه.. فى الأحكام الانتهائية - أيًا كانت المحكمة التى أصدرتها - التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
وكذا الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه، متى كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به تحقيق مصلحة عليا هى مصلحة القانون، لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها مما مقتضاه الأخذ فى كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التى يكون الحكم فيها قابلًا للطعن بطريق النقض، ومما مؤداه ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن حتى يخلص لوجه القانون، وهو ما يعني اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن حالة الطعن المرفوع من النيابة فى مسائل الأحوال الشخصية.