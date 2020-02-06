حق النائب العام في الطعن على الأحكام النهائية.. النقض توضح

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة من قبل أحد الطاعنين حق للنائب العام في الطعن على الأحكام النهائية.



وأوضحت المحكمة أنه أجازت المادة 250 من قانون المرافعات للنائب العام الطعن بطريق النقض - بصحيفة موقعه منه.. فى الأحكام الانتهائية - أيًا كانت المحكمة التى أصدرتها - التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.



