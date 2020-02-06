ولد الزنا يثبت نسبه من الأم.. النقص توضح هذه الحالة

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ان المرأة غير المتزوجة أو غير المعتدة إقرارها بأمومتها للولد . أثره ثبوت نسبه منها.





أوضحت المحكمة أن نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد مثله لمثلها و صادقها المقر له على إقرارها إن كان فى سن التمييز دون توقف على شىء آخر و دون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة - زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهه، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب، طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون يكون قاصر الأثر عليها ولا يتعدها إلى الغير.





أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد ونسبته إلى كل من كان زوجًا لها، وكان النسب لا يثبت إقرارها لما فيه من تحمل النسب على الغير وهو الزوج ويتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة الكاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة، والدعوى المجردة لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل، لما كان ذلك.





وكان الواقع فى الدعوى - على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليها الأولى تستند فى ثبوت بنوتها للمتوفاة إلى إقرارها بإنها إبنتها من زوجها الذى وزوجته بعقد عرفى ودون أن تدعى مصادفة الزوج على نسبها إليه أو الزوجة المدعاة ، فإن هذا القرار لا تكفى لإثبات البنوه لما فيه من تحمل النسب على الغير وإنما وجهت إقامة الحجة عليها وعلى الفراش المدعى بإعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت النسب.





لما كان ما تقدم و كانت المطعون عليها الأولى قدمت الإثبات شاهدين شهد أحدهما بالزوجة والبنوة المدعى عليها ولم يشهد بهما الآخر وإنما أنصبت شهادته الواجب شرعًا وهو إعلان رجلان عدلان أو رجل و إمراتان عدول، ولا تقوم بشهادتهما بنية شرعية كاملة على النسب المدعى