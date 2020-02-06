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أخبار العالم

بيئتى.. منصة جديدة للحفاظ على البيئة بالفجيرة

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:45 ص
إمارة الفجيرة
إمارة الفجيرة
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ميـــس رضـــا

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، منصة بيئتي، التي تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها بطرق مبتكرة، وتشكيل وعي مجتمعي متقدم للوصول إلى بيئة مستدامة.


جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية "بيئتي مسؤوليتي" - التي نظمتها الجمعية بمقرها بالفجيرة تزامنًا مع يوم البيئة الوطني - بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندسة ناعمة الموح مديرة منصة بيئتي وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشؤون البيئية.


وقال سعادة خالد الظنحاني إن جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية تعمل بشكل متواصل على نشر وترسيخ الوعي بجميع أنواعه بين مختلف فئات وشرائح المجتمع من خلال إطلاق المبادرات الخلاقة التي تعزز مسيرة التنمية والتطوير في الدولة وتسهم في دعم توجهات الحكومة للخمسين عاما المقبلة وذلك من خلال إعداد برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات البيئية التي ستنفذها من خلال منصة بيئتي.


وناقشت الجلسة الحوارية التي شارك فيها، كل من المهندسة شريفة علي سعيد رئيسة قسم حماية البيئة في بلدية الفجيرة، وفاطمة راشد الحنطوبي رئيسة قسم البيئة والمحميات الطبيعية في بلدية دبا الفجيرة، وأدارتها المهندسة ناعمة الموح مديرة منصة بيئتي، أهمية الحفاظ على البيئة لأثرها في الحياة بمجالاتها كافة، فضلًا عن دور الأفراد والمؤسسات في تعزيز الوعي البيئي ومبادئ الاستدامة في المجتمع والدولة.

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