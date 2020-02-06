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أخبار العالم

إصابة 12 جنديا إسرائيليا.. الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الدهس بالقدس

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:16 ص
اصابة 12 جندي إسرائيلي..
اصابة 12 جندي إسرائيلي.. الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الدهس
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سمر صالح

أعلن جيش الاحتلال أنه عثر على السيارة المشتبه بها بتنفيذ عملية دهس 14 جنديا إسرائيليا فى القدس وذلك بعد عملية مطاردة واسعة في القدس وبيت لحم.

وذكر جيش الاحتلال أن هوية المنفذ معروفة لديه ويجري البحث عنه. 


واقتحمت قوات كبيرة مدينة بيت جالا صباح اليوم.


وأكد جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، إصابة 12 جنديًا، بينها إصابة خطيرة، في عملية دهس في مدينة القدس.

 

وكشفت وسائل إعلام عبرية وتحت بند سمح بالنشر أن عملية الدهس استهدفت جنودًا جُدد، من لولاء النخبة "جولاني" كانوا عائدين من طقوس أداء اليمين في حائط البراق في المسجد الأقصى؛ دهسوا أثناء قطعهم للشارع.

 

وذكر بيان الجيش أن 11 جنديًا أصيبوا بجراح طفيفة في عملية دهس متعمدة، خلال قيامهم بمهمة عسكرية في المكان.

 

وأصيب 14 شخصًا بجروح، بينهم شخص إصابته خطيرة، عندما اصطدمت سيّارة بحشدٍ في وسط القدس ليل الأربعاء - الخميس.

 

وقال ضابط في الشرطة الإسرائيلية إن الحادث وقع قرابة الساعة الواحدة و45 دقيقة فجرًا، عندما دهست سيارة مجموعة أشخاص، ورجحت مصادر الشرطة أن الدهس قد يكون عملية متعمدة، وأن المنفذ عمل بمفرده بسبب ساعة الليل المتأخرة. وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة بحثًا عن السيارة المشتبه بها، وقال مصادر أمنية إن السائق فر من المكان باتجاه الجنوب قبل ان يتم العثور على السيارة في مدينة بيت جالا.

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