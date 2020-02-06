تقديراً لجهودهم.. شاهد مطار مرسى علم يكرم رجال الشرطة

نظّمت إدارة مطار مرسى علم الدولي، احتفالية لتكريم رجال الشرطة العاملين بالمطار بجميع تخصصاتها (أمن الموانئ - الجوازات - السياحة - البحث الجنائي - الأمن الوطني)، تقديرًا للجهود البارزة التى يبذلها العديد من رجال الشرطة لتحقيق رسالتهم السامية فى استقرار وأمن المجتمع، وذلك بتوجيهات المهندس حسام الخرافي الرئيس التنفيذي وتعليمات اللواء هاني عقاب رئيس مجلس الإدارة.





صرح عماد امام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمطار شركة إيماك مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات، بأن اللواء طارق تبان مدير مطار مرسى علم الدولي حرص خلال الاحتفالية علي تقديم شهادات تقدير لجميع رجال الشرطة بالمطار تقديرًا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن ، مشيدًا بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة لحماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به رجالها من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية التى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة.





جاء ذلك بحضور العميد ثروت يحيى مدير شرطة أمن الموانئ ، ومدير الجمارك ،والكابتن محمد صالح مدير عمليات المطار ومدير الحجر الصحي وعدد كبير من العاملين بالمطار.





يذكر أن سلطات مطار مرسى علم الدولي بدأت منذ يومين في تنفيذ مشروع تركيب جهاز الأشعة المقطعية والمنظومة الجديدة للسيور بالمطار، وذلك تحت إشراف وفد من شركة "رابيسكان" الإنجليزية، حيث يعتبر المشروع نقلة أمنية كبيرة فى مجال اكتشاف المتفجرات ومكافحة الإرهاب ، حيث حرص المهندس ماهر العطار مدير عام الشئون الفنية والهندسية بشركة إيماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات، على مرافقة وفد الشركة الإنجليزية لمتابعة إجراءات التنفيذ.