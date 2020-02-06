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اقتصاد

بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي يرفع رأس المال في الربع الرابع

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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رويترز
رفع بنك سوسيتيه جنرال، ثالث أكبر بنوك فرنسا، رأسماله عقب بيع أصول في 2019 وقال اليوم الخميس إنه سيستحدث سياسة جديدة لإثابة المساهمين في 2020 ستتضمن احتمال إعادة شراء أسهم.

وتوقع سوسيتيه جنرال أن تتحسن الربحية في 2020، لكنه أحجم عن ذكر توقعاته السابقة للعائد على حقوق المساهمين الملموسة عند نسبة تتراوح بين تسعة وعشرة بالمئة في بيانه الصحفي. وبلغ العائد على حقوق المساهمين الملموسة للبنك 6.2 بالمئة في 2019.

وارتفعت إيرادات سوسيتيه جنرال 4.8 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 6.21 مليار يورو (6.8 مليار دولار)، بينما انخفض صافي الربح 4.6 بالمئة إلى 654 مليون يورو.

وزادت نسبة حقوق حملة الأسهم العادية من المستوى الأول، وهو معيار أساسي للمتانة المالية، إلى 12.7 بالمئة في نهاية ديسمبر من 12.5 بالمئة في نهاية سبتمبر .
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