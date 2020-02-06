أستاذ بجامعة عين شمس: تطوير شبكة الطرق أدى إلى جذب الاستثمارات.. فيديو

قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن التنمية المستدامة هي الهدف الرئيسي في عمل شبكة طرق والتي تم البدء بها عام 2014 ، لافتا إلى أن التنمية المستدامة وشبكة الطرق وجهان لعملة واحدة .





أضاف حسن مهدي خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على فضائية " مصر الأولي " ، أن من أهداف شبكة الطرق هو الوصول للمدن الجديدة التي لا يستطيع الوصول إليها إلا عن طريق شبكة الطرق الجديدة ، مشيرا الي أن كل المشاريع لا تستطيع الدولة التطوير فيها إلا عن طريق شبكة الطرق .





وأكد أن شبكة الطرق في خلال ال5 سنين الماضية حدثت بها تغير وتطوير في كل المشاريع الصناعية الجديدة ، مضيفا أن المشروع القومي للطرق أحدث طفرة لم تحدث من قبل حيث أرتفعت مصر في تقرير التنافسية العالمية .

.

وأشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، أن مصر تقدمت نحو 90 نقطة وأصبحت من المرتبة 118 إلى المرتبة 29 ، مؤكد أن تأثير شبكة الطرق على مصر أدى إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.





وتابع أن مشروع شبكة الطرق وفر الكثير من فرص العمل وقلل من معدلات البطالة ، لافتا إلى أن تم دعم التنمية المستدامة والتي كانت تستخدم 7% فقط من مساحة مصر سابقا.