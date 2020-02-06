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توك شو

أستاذ بجامعة عين شمس: تطوير شبكة الطرق أدى إلى جذب الاستثمارات.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:10 ص
شبكة الطرق الجديدة
شبكة الطرق الجديدة
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توك شو
قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن التنمية المستدامة هي الهدف الرئيسي في عمل  شبكة طرق والتي تم البدء بها عام 2014 ، لافتا إلى أن التنمية المستدامة وشبكة الطرق وجهان لعملة واحدة .

أضاف حسن مهدي خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على فضائية " مصر الأولي " ، أن من أهداف شبكة الطرق هو الوصول للمدن الجديدة التي لا يستطيع الوصول إليها إلا عن طريق شبكة الطرق الجديدة ، مشيرا الي أن كل المشاريع  لا تستطيع الدولة التطوير فيها إلا عن طريق شبكة الطرق .

وأكد أن شبكة الطرق في خلال ال5 سنين الماضية حدثت بها تغير وتطوير في كل المشاريع الصناعية الجديدة ، مضيفا أن المشروع القومي للطرق أحدث طفرة لم تحدث من قبل حيث أرتفعت مصر في تقرير التنافسية العالمية .
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وأشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، أن مصر تقدمت نحو 90  نقطة وأصبحت من المرتبة 118 إلى المرتبة 29 ، مؤكد أن تأثير شبكة الطرق على مصر أدى إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وتابع أن مشروع شبكة الطرق وفر الكثير من فرص العمل وقلل من معدلات البطالة ، لافتا إلى أن تم دعم التنمية المستدامة والتي كانت تستخدم 7% فقط من مساحة مصر سابقا. 
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