نجم ادينى عقلك يتبرع بجزء من عقده لصالح مرضى سرطان الأقصر

قرر الكوميديان فتحى سعد، نجم برنامج المقالب الشهير "ادينى عقلك" الذى حقق نجاحا كبيرا طوال العقدين الماضيين، تخصيص جزء من عقده فى العرض المسرحى "أحفاد ريا وسكينة" لصالح مستشفى شفاء الأورمان.





وزار فتحي سعد المستشفى برفقة المنتج تيتو سعيد على هامش زيارتهما للأقصر للتجهيز للعرض الذى يقام فى إطار "مسرح صعيد مصر" فى نسخته الأولى، حيث تعرض المسرحية أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري، بقاعة المؤتمرات الدولية في الأقصر، ويوم 14 من الشهر ذاته بمركز شباب السلام بإسنا.









وتفقد فتحي سعد أقسام المختلفة وتعرف على كيفية العمل داخل أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والأجهزة والصيدلية وغرف العناية والرعاية للمرضى والإقامة الداخلية.





كما التقط العاملون بالمستشفى والمرضى ومرافقيهم صورا تذكارية مع فتحي سعد، الذي أبدى إعجابه بفكرة حائط الشفاء الخيرى الذى يضم "خرطوشة الخير" التي تكتب عليها أسماء المتبرعين.





وقال فتحى سعد إنه سيكون من الداعمين للمستشفى الذى يخدم أهل الصعيد الذين أصبح لديهم مستشفى حقيقي يقدم خدمات مجانية بأعلى جودة، مشيرا إلى أن هذا الصرح لابد أن يتكاتف الجميع من أجل استمراره فى العمل على أكمل وجه وصورة ممكنة.





وفتحى سعد، فنان كوميدي، بدأ حياته الفنية فى نهاية الثمانينيات وشارك فى العديد من الأعمال التي تركت بصمة فى عالم الفن مثل مسرحيات "حزمنى يا، الابندا"، وأفلام "التجربة الدنماركية، صعيدى رايح جاى، على سبايسي، جواز بقرار جمهور"، وغيرها من الأعمال الأخرى.