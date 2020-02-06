AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية.. 3 أنواع من الأطعمة لـ ضبط مستوى الضغط

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:01 ص
الضغط
الضغط
Advertisements
آلاء حسن
نصحت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، مرضى اضطراب مستوى الضغط بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

وكشفت سهام سوقية، خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح لعلاج مستوى الضغط بدون أدوية:


البقوليات
كالعدس، الفول، الحمص، الفاصوليا، البرغل، الفريكة

الخضروات:
الورقيات الداكنة ، السبانخ، الملوخية، الجرجير، الفاصولياء الخضراء، البامية ، البطاطا، الطماطم، الجزر

اللحوم
السمك، التونا، صدور الدجاج، لحم العجل

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري تغذية تقدم بعض الأطعمة لمرضى ضغط الدم عليهم تناولها

للوقاية من الأمراض.. 4 نصائح صحية يجب على كبار السن اتباعها

احمى كليتك من التلف بتناول هذه الأطعمة

لتخفيف الألم... روشتة لأصحاب مرضى القولون

لا داعي لتناول المسكنات.. 7 أطعمة تخلصك من الصداع وألم الرأس

وداعا للمسكنات.. 6 أطعمة تخفف من آلام الرأس

ترشيحاتنا

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل ميني بيتزا

في شهر واحد.. طريقة تطويل الشعر بالحلبة

مشجع لـ الترجي.. تعليق صادم من فرجاني ساسي على مباراة الزمالك وفريقه السابق

خالد الغندور يهاجم الاتحاد الأفريقي «الكاف».. وكورونا كلمة السر

Krik Douglas مطلوب على جوجل

انسوا موضوع الثأر.. نبيل الحلفاوي يعلق على مواجهة الأهلي وصن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. سندوتشات تيركي بالخضراوات مع عصير برتقال بالجزر فريش

أرخص 4 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور