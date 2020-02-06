بدون أدوية.. 3 أنواع من الأطعمة لـ ضبط مستوى الضغط

نصحت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، مرضى اضطراب مستوى الضغط بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم.
وكشفت سهام سوقية، خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح لعلاج مستوى الضغط بدون أدوية:
البقوليات
كالعدس، الفول، الحمص، الفاصوليا، البرغل، الفريكة
الخضروات:
الورقيات الداكنة ، السبانخ، الملوخية، الجرجير، الفاصولياء الخضراء، البامية ، البطاطا، الطماطم، الجزر
اللحوم
السمك، التونا، صدور الدجاج، لحم العجل
وكشفت سهام سوقية، خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح لعلاج مستوى الضغط بدون أدوية:
البقوليات
كالعدس، الفول، الحمص، الفاصوليا، البرغل، الفريكة
الخضروات:
الورقيات الداكنة ، السبانخ، الملوخية، الجرجير، الفاصولياء الخضراء، البامية ، البطاطا، الطماطم، الجزر
اللحوم
السمك، التونا، صدور الدجاج، لحم العجل