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أخبار العالم

شهيد فلسطينى وإصابات خلال هدم منزل الأسير أحمد قنوع في جنين

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:50 ص
شهيد فلسطينى وإصابات
شهيد فلسطينى وإصابات خلال هدم منزل الأسير احمد قنوع في جنين
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سمر صالح

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن قوات الجيش الإسرائيلي، قامت الليلة بهدم منزل الأسير أحمد قنوع بمخيم جنين، بزعم مشاركته في مقتل الحاخام الإسرائيلي رزائيل شيبيح، بالعام 2018.

 

وقالت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الخميس، إن مواجهات عنيفة، اندلعت الليلة بمخيم جنين، بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، تخللها وقوع إصابات.

 

 وأضافت القناة، أن قوات الجيش الإسرائيلي، أطلقت فجر اليوم، النار على شرطي فلسطيني وإصابته بجروح خطيرة، خلال اشتباك مسلح وقع الليلة في جنين.

 

ونقلت القناة العبرية، عن تقارير الفلسطينية، قولها إن شهيد فلسطيني سقط الليلة، بنيران الجيش الإسرائيلي، خلال اشتباك مسلح وقع الليلة بمخيم جنين.

 

وأشارت القناة، إلى وجود تخوفات إسرائيلية، من إمكانية اتساع رقعة الاحتجاجات بالضفة الغربية، التي انطلقت بعد الإعلان عن خطة صفقة القرن الأمريكية.

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