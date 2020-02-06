بدون شاهدين في الزواج.. النقض توضح هذه الحالة

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شروط الزواج الصحيح.
وأوضحت المحكمة أن المقرر فى فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحًا له وجود يحترمه المشرع، ويرتب آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان.
وأوضحت المحكمة أن المقرر فى فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحًا له وجود يحترمه المشرع، ويرتب آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان.
وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعا أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.