AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بدون شاهدين في الزواج.. النقض توضح هذه الحالة

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:33 ص
محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
Advertisements
محمد عبدالله
شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شروط الزواج الصحيح.

وأوضحت المحكمة أن المقرر فى فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحًا له وجود يحترمه المشرع، ويرتب آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. 

وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعا أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة قانونية.. تعرف على عقوبة تزويج القُصر.. قانوني: اغتصاب لحق الطفولة واعتداء على كرامتها.. تعرف على كل ما يخص جريمة التبديد

حال انعدام القدرة الجنسية.. النقض توضح سبب بطلان زواج الأرثوذكس

في حيثيات حكمها بإحدى القضايا.. محكمة النقض تؤكد: الزوجة مجبرة على طاعة زوجها.. وتوضح سبب بطلان زواج الارثوذكس.. وتضع شرطا لتغيير الطائفة والملة.. وترفض دعوى الإيذاء الجسدي في الطلاق

النسب يثبت بالفراش.. النقض تشرح الحالة

النقض تشرح لماذا تم تحريم الجمع بين أختين؟

المعتوه له حق الزواج .. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

مصرع مسن و3 أطفال في حريق شقة بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 6 - 2 - 2020.. فيديو

تشكيل ناري لـ الأهلي أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس

سيلفستر ستالون ينعي كيرك دوجلاس

شاهد.. لحظة غريبة لـ انفجار سيارة داخل محطة بنزين

اخبار الرياضة.. صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا.. فرجاني ساسي يتحدث عن رحيله من الزمالك ووجهته المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية

لكل اسم حكاية.. الجيفتون وأبومنقار.. جمال الطبيعة الساحر في الغردقة

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور