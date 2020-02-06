بدون شاهدين في الزواج.. النقض توضح هذه الحالة

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شروط الزواج الصحيح.



وأوضحت المحكمة أن المقرر فى فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحًا له وجود يحترمه المشرع، ويرتب آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان.



