الإحصاء: مصر استوردت لعب أطفال بـ5.5 مليون دولار فى 2019

أظهرت بيانات حديثة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الواردات المصرية من لعب الأطفال بلغت نحو 5 ملايين و594 ألف دولار خلال الفترة من "يناير-نوفمبر" 2019، مقارنة بنحو 5 ملايين 563 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 31 ألف دولار خلال فترة المقارنة من العام السابق له.





ورصدت بيانات نشرة التجارة الخارجية، وصول القيمة الإجمالية لواردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بلغت نحو مليار و15 مليون دولار، في شهر نوفمبر والفترة من "يناير - نوفمبر" 2019، مقابل مليار و134 مليون دولار، في نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 118 مليونا و774 ألف دولار.





وأشارت نشرة التجارة الخارجية إلى أن الصين تصدرت قائمة بأهم الواردات من أكبر 5 دول طبقًا للأصناف خلال شهر أكتوبر والفترة من "يناير/أكتوبر" عام 2019، مقارنة بعام 2018، وسجلت الواردات المصرية من الصين نحو 798 مليون دولار، مقابل مليار و252 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 453 مليون دولار، وكانت أبرز الواردات من الصين هي الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، والمراجل والآلات.



