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أخبار العالم

الاقتصاد الفلسطينية: قرار منع إدخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة يدخل حيز التنفيذ

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:25 ص
قرار منع ادخال المنتجات
قرار منع ادخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة
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سمر صالح

أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الخميس، عن بدء سريان قرار الحكومة منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية.

 

وأوضحت وزارة الاقتصاد، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الامنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الامن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة.

 

يذكر أن الحكومة قررت في جلستها يوم الإثنين الماضي وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

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