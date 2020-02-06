برشلونة ضيفا ثقيلا على أتلتيك بلباو فى كأس إسبانيا





ويدخل فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما ودع الفريق بطولة كأس السوبر الإسباني مؤخرا على يد أتلتيكو مدريد، من الدور نصف النهائي، وفقد صدارة الدوري لصالح ريال مدريد.





على الجانب الأخر يطمح فريق أتلتيك بلباو في تعميق جراح برشلونة، بطرده من بطولة كأس الملك.، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.





ويعاني فريق برشلونة على صعيد المستوى الهجومي، حيث يفتقد نجميه لويس سواريز وعثمان ديمبلي، حتى نهاية الموسم، للإصابة.,





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد مع ريال سوسيداد في تمام الثامنة مساء.









يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيك بلباو، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كأس ملك إسبانيا.