ورشة عمل لمناقشة التحول الرقمي وأرشفة الموظفين بالجهاز الإداري في المنوفية

عقدت مديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية، ورشة عمل، بحضور مسئولي الجهاز المركزي للتنظيم، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، والدكتور حسين بدر الشرقاوي، وكيل الوزارة مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية، وبحضور ممثلى مديريات الخدمات والوحدات المحلية بدائرة محافظة المنوفية، وبمشاركة شباب الخريجين.





وتضمنت ورشة العمل ضرورة التحول الرقمي وأرشفة الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري في نطاق محافظة المنوفية من ملف ورقي إلى ملف إلكتروني.





وأصدر الدكتور حسين الشرقاوي، وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالمنوفية، توجيهاته بإزالة كافة المعوقات التي تعوق عملية التحديث.





كما نبه خالد لطفى وكيل مديرية التنظيم والإدارة قيام مركز المعلومات والإدارة العامة للخدمة المدنية والتخطيط والمتابعة بالرد على كافة الأسئلة المتعلقة بعملية التحديث، سواء كانت فنية أو إدارية.