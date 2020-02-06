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رياضة

المصري في مواجهة طنطا للعودة للانتصارات بالدوري الممتاز

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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نور عادل
يحل طنطا ضيفًا على منافسه فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس في تمام الخامسة مساءً باستاد الجيش بالسويس، في إطار الاسبوع السادس عشر بالدوري الممتاز.

ويدخل المصري بقيادة مديره الفني ايهاب جلال، وهو باحث عن استعادة الانتصارات في الدوري الممتاز، وذلك بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات.

وفشل المصري في ان يفوز في المباريات الثلاثة الماضية حيث تعادل مع الانتاج واسوان وخسر امام الجونة.

وحرص إيهاب جلال على تجهيز كل العناصر للمباراة بجانب دراسة طنطا جيدا من خلال مشاهدة تسجيلات للمباريات التي خاضها الفريق مؤخرًا.

وعلى الجانب الآخر يعاني فريق طنطا من الاداء السئ خلال مباريات الدوري الفترة الماضية، خاصة أن الفريق اصبح في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة ، ولم يحقق طنطا سوي فوزين فقط في الدوري ، من 15 مباراة ويبحث عن الانتصار الثالث في المسابقة علي المصري.
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