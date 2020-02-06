بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.





قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و142 المتجهة إلى ينبع تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.





وأضافت المصادر، أن رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة أير كايرو 510 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.



