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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:20 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و142 المتجهة إلى ينبع تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أن رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة أير كايرو 510 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.

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