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اقتصاد

وزير الإسكان للسفير الألماني: مصر تبني مدن الجيل الرابع وتسعى لمضاعفة الرقعة العمرانية لـ14%

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالسفير سيريل نون، السفير الألمانى بالقاهرة، ورئيس القسم الاقتصادى بالسفارة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى المجالات المختلفة، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

 

وخلال اللقاء، عرض الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة المصرية فى إنشاء المدن الجديدة، من أجل استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل، والفرص الاستثمارية المختلفة، وكذا تنفيذ شبكة الطرق القومية، للوصول إلى المناطق التنموية الجديدة، وربط محاور التنمية ببعضها البعض، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع مستوى تغطية خدمات الصرف الصحى، حيث ارتفعت النسبة بالمناطق الريفية من 12 % عام 2014 : نحو 38 % حاليًا.

 

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية من حوالى 7 % حاليًا إلى نحو 14 %، من أجل استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل، حيث يتم حاليًا إنشاء عدد كبير من مدن الجيل الرابع الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مركزًا لريادة المال والأعمال.

 

وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، حيث يتم عرض عدة بدائل على المواطنين المقيمين بالمناطق غير الآمنة (التعويض النقدى – توفير وحدة بديلة بأحد المشروعات – العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، ويتم صرف مبلغ مالى للمواطن لاستئجار وحدة طوال فترة التطوير).

 

من جانبه أشاد السفير سيريل نون، السفير الألمانى بالقاهرة، بالإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والجهد المبذول فى مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هناك رغبة كبيرة من الشركات الألمانية للمساهمة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالدولة المصرية.​


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