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توك شو

نحات: لا أركز على نحت الشخصيات العالمية.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:53 ص
النحات هاني جمل
النحات هاني جمل
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هاجر إبراهيم

قال النحات هاني جمل، إنه عند اختياره لنحت عمل فني أو اختيار فكرة معينة لا يركز على ماهية الشكل الذي يتم نحته، مشيرًا إلى أنه يتعايش مع التمثال الذي يصنعه.


وأضاف "هاني" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أنه في كل شخصية يختارها من أجل استخدامها فى النحت يجب أن يحبها، موضحًا أنه لا يركز على أن تكون الشخصية معروفة أو مهمة أو عالمية بقدر ما يهتم بالشغف لها. 


وأوضح النحات هاني جمل، أنه اختار تجسيد تمثال المغنية فيروز من أجل صوتها الملائكي، لافتًا إلى أنه أثناء صنعها كان يسمع صوتها وتخيل لحن أغانيها، حيث إنه محاط بهم ويتعايش معها.


وأشار النحات هاني جمل، إلى أن نحت تمثال فيروز أخذ من الوقت شهر متقطع، وذكر أن المادة الأولى والأساسية في التشكيل، خاصة في نحت "البورتريه" هي خامة الطين الأسوانى، حيث إنها مادة مصرية خالصة وجيدة في الاستخدام.


وأكد النحات هانى جمل، أن الطين الأسوانى فى النحت يتم وضعه عندما يتم الانتهاء من تشكيل التمثال فى صورته النهائية، ثم ينتقل إلى الصب والاستنساخ وأهمها على الإطلاق مادة البرونز، حيث إنه معدن أصيل مستخرج من البيئة، موضحًا أن هناك الكثير من الأشخاص التي تفاعلت بشكل كبير مع تمثال فيروز ليس فقط من داخل مصر بل الخارج أيضًا.
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