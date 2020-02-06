حصاد اليوم الأخير لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بالفيوم

انتهت فعاليات أسبوع الفتيات الخامس الذي استضافته الجامعة في الفترة من ٣١ يناير وحتي ٦ فبراير ٢٠٢٠ بمشاركة ٣٥٠٠ فتاة ممثلين للجامعات المصرية وشهدت أولى أيامه حضور وزراء وسفراء ورؤساء ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والشخصيات العامة ورجال الفن والصحافة والطالبات المشاركات ومشرفيهم.
بدأت فعاليات اليوم السادس والأخير بتنظيم رحلة ترفيهية للطالبات لأبرز معالم الفيوم السياحية حيث زارت الفتيات وادي الريان وقرية تونس ومنتجع نورياس التابع للجامعة على ضفاف بحيرة، وأبدت الطالبات سعادة كبيرة بتلك الرحلة وانبهارهن بمعالم الفيوم الفريدة من نوعها.
وعلي جانب آخر تم استكمال مباريات الأدوار النهائية لمسابقات النشاط الرياضي في كرة السلة والقدم والطائرة وشهدت جميع المباريات تنافسا كبيرا بين جميع الفرق، وحرص رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على متابعة كافة المباريات النهائية.
كما اختتمت أيضا فعاليات نشاط الجوالة وعلى مدار أسبوع كامل قدمت فتيات الجوالة نشاطا مميزا وعروضا فلكلورية رائعة وحفلات سمر امتعت الجميع.
وجاءت نهاية اليوم بمسك الختام حيث تم تنظيم حفلا ختاميا مميزا ضم العديد من الفقرات، شهده رئيس الجامعة الدكتور أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور خالد عطاالله ونائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب دكتور هبة نوح والموسيقار هاني شنودة وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة والصحفيين والطالبات المشاركات، بدأت فعاليات الحفل بتقديم كورال جامعة الفيوم عرضا غنائيا مميزا أبدى الجميع إعجابهم به وتفاعل معه جميع الحاضرين للحفل ، كما تم تقديم فيلما تسجيليا بأحداث الأسبوع المتنوعة.
وفي كلمته قال رئيس الجامعة إن جامعة الفيوم أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة حينما تقدمت بطلب لاستضافة هذا الحدث الأكبر في تاريخها، وأشار إلي تقديره وحبه لجميع الفتيات المشاركات بالأسبوع.
وأوضح رئيس الجامعة أن تنظيم الحدث أوفى بكل الوعود المنشودة منه حيث ساهم فعليا في الترويج للمزارات السياحية المميزة والمتنوعة في محافظة الفيوم مما يعطي انطباعا إيجابيا عن المحافظة وكذلك يرسخ للمكانة الكبيرة التي باتت تتبوأها الجامعة بين الجامعات المصرية والإقليمية، كما ذكر رئيس الجامعة أنه تم تحقيق استفادة كبيرة للجامعة تتمثل فى إنشاء ٨ ملاعب على أفضل المستويات بمركز الأنشطة الطلابية وتشغيل ٣٤ غرفة بفندق نورياس التابع للجامعة على ضفاف بحيرة قارون وكذلك تأهيل وتجديد المدن الجامعية.
وعلى هامش الحفل تم تكريم اللجنة العليا المنظمة للأسبوع وأعضاء لجان التحكيم وممثلي الوفود والطالبات المشاركات بالأسبوع الفائزات بالجوائز المختلفة وتم إعلان المراكز العامة في النشاطات المختلفة وكذلك الترتيب العام للجامعات في نتائج المسابقات المختلفة وجاء كالتالي جامعة القاهرة المركز الأول.
جامعة الفيوم في المركز الثاني. جامعة المنصورة المركز الثالث والإسكندرية في المركز الثالث مكرر. وجامعة حلوان المركز الرابع.