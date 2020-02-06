حصاد اليوم الأخير لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بالفيوم

انتهت فعاليات أسبوع الفتيات الخامس الذي استضافته الجامعة في الفترة من ٣١ يناير وحتي ٦ فبراير ٢٠٢٠ بمشاركة ٣٥٠٠ فتاة ممثلين للجامعات المصرية وشهدت أولى أيامه حضور وزراء وسفراء ورؤساء ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والشخصيات العامة ورجال الفن والصحافة والطالبات المشاركات ومشرفيهم.





بدأت فعاليات اليوم السادس والأخير بتنظيم رحلة ترفيهية للطالبات لأبرز معالم الفيوم السياحية حيث زارت الفتيات وادي الريان وقرية تونس ومنتجع نورياس التابع للجامعة على ضفاف بحيرة، وأبدت الطالبات سعادة كبيرة بتلك الرحلة وانبهارهن بمعالم الفيوم الفريدة من نوعها.





وعلي جانب آخر تم استكمال مباريات الأدوار النهائية لمسابقات النشاط الرياضي في كرة السلة والقدم والطائرة وشهدت جميع المباريات تنافسا كبيرا بين جميع الفرق، وحرص رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على متابعة كافة المباريات النهائية.





كما اختتمت أيضا فعاليات نشاط الجوالة وعلى مدار أسبوع كامل قدمت فتيات الجوالة نشاطا مميزا وعروضا فلكلورية رائعة وحفلات سمر امتعت الجميع.



