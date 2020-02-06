تركي_والأهلي_إيد_واحدة يتصدر تويتر.. ومغردون: بيحب النادى





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





وجاءت التعليقات كالتالي:_





جماهير الأهلى كلها معاك #تركي_والأهلي_إيد_واحدة

تركي محب للأهلي.. حصل بين جمهور الأهلي وتركي سوء تفاهم لكن الراجل رجع وعفا الله عما سلف

الراجل أهلاوي وبيحب الأهلي.. وبما إنه من جمهور الأهلي مستعد يعمل أي حاجة عشان النادي تركي واحد مننا #تركي_والأهلي_إيد_واحدة



إحنا أهلاوية وبنحب الراجل #تركي_والأهلي_إيد_واحدة



دشن عدد من جماهير الأهلي #تركي_والأهلي_إيد_واحدة، بعد دعم تركي آل الشيخ للنادى الأهلي خلال الفترة الماضية.