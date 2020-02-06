رئيس المؤسسة الإسلامية: حريصون على توسيع برامج التعاون التنموي مع مصر

أكد هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على توسيع برامج التعاون التنموي وبرامج التمويل مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المؤسسة تستهدف تنفيذ عدد من البرامج الجديدة في السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبناء القدرات والنفاذ للتمويل وبرامج دعم المزراعين خاصة وأن هذه البرامج أثبتت نجاحها بعدد من دول غرب أفريقيا ودول قارة آسيا.





وقال هاني سنبل - خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له، والذى استعرض مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية، إلى جانب برنامج عمل المؤسسة لعام 2020 - إنه يجرى حاليًا تنفيذ عدد من برامج التعاون الناجحة بين الحكومة المصرية والمؤسسة فى إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، حيث تم تنفيذ أكثر من 28 مشروعا في ظل هذا البرنامج، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق البرنامج الثاني للمساعدة من أجل التجارة للدول العربية العام الجاري، وذلك تنفيذًا لتوصيات القمة العربية التي عقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.





ولفت إلى أهمية توسيع استفادة مصر من جميع الخدمات التمويلية والاستشارية التي تتيحها المؤسسة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والتمويلية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تنفذ حاليًا برامج للتعريف باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لمساعدة الدول الأفريقية على تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية تجاريًا وصناعيًا، خاصة أن القارة الأفريقية تعد أحد أكبر الأسواق في العالم بناتج محلى يفوق الـ3 تريليون دولار وسوق استهلاكى يبلغ 2.5 مليار مستهلك.





وأكد سنبل أهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول العربية والأفريقية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بالقارة الأفريقية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الأفريقي، لافتًا إلى أن البنك يدرس حاليًا تدشين برامج لتحسين سلاسل القيمة المضافة وخلق فرص العمل وزيادة الدخل ومحاربة الفقر بدول القارة الأفريقية، إلى جانب مشروعات تبادل الخبرات فى مجال الزراعة.



