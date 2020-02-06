لجنة مديرية الصحة بالقليوبية تتفقد مستشفى بهتيم المركزي.. صور

ترأس الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لجنة من المديرية للمرور على مستشفى بهتيم المركزي بشبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظام أداء العملية الطبية وتقديم جميع الخدمات للمواطنين.





وتفقدت اللجنة قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

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ووجه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جميع الأطباء والتمريض العاملين بالمستشفى على بذل المزيد من الجهد للعمل على راحة المرضى.





رافق الطباخ فى جولته كل من الدكتور محمد الحسيني مدير المستشفى والدكتور خالد شومان نائب المدير والدكتور عبد الله زهران مدير الإدارة الصحية بحى شرق شبرا الخيمة.