AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الدنيا اسودت في وشى.. ادوارد يحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدته

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:58 ص
ادوارد
ادوارد
Advertisements
شروق ابراهيم
احيى الفنان ادوارد الذكرى الثالثة لوفاة والدته من خلال رسالة مؤثرة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. 

وغرد ادوارد مع صور من جنازة والدته :" النهاردة من ٣ سنين كان اصعب يوم في حياتي وهو فراقك يا امي". 

واضاف :"الدنيا كلها اسودت في وشي وبقيت مش شايف حاجة ولا شايف حد وقعدت افتكر حاجات كانت بيني وبينك من وانا صغير لحد ماكبرت". 
يذكر ان اخر اعمال ادوارد مسلسل حواديت الشانزلزية ، " بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم ، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد.

وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، في فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدوارد لـ صدى البلد: مسلسل حواديت الشانزليزيه أخذ مجهودا كبيرا في التحضير

صناع مسلسل حواديت الشانزلزية في ضيافة صدى البلد

إدوارد : حواديت الشانزليزيه نقلة في مسيرتي الفنية .. فيديو وصور

إدوارد: طارق أبو السعود ساعدني في اللغة العربية كثيرا.. فيديو وصور

ادورد: شاهدت أعمال فنية قديمة من أجل حواديت الشانزليزية .. صور

مرقس عادل: تحمست لفكرة حواديت الشانزلزية لهذا السبب

ترشيحاتنا

من الأكثر جرأة ؟ نجمات تألقن بـ البنطلون الجلد فى شتاء 2020

صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا

المغربية أسماء الأزرق تبدع في تقديم أغنية لكوكب الشرق ..شاهد

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور

فى عيد ميلاد ناهد يسرى.. سر ارتدائها الحجاب وقيامها بالحج 7 مرات و29 عمرة

بسبب كورورنا.. قرار عاجل من السعودية بشأن السفر إلى الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية

لكل اسم حكاية.. الجيفتون وأبومنقار.. جمال الطبيعة الساحر في الغردقة

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور