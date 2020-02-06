الدنيا اسودت في وشى.. ادوارد يحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدته

احيى الفنان ادوارد الذكرى الثالثة لوفاة والدته من خلال رسالة مؤثرة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





وغرد ادوارد مع صور من جنازة والدته :" النهاردة من ٣ سنين كان اصعب يوم في حياتي وهو فراقك يا امي".





واضاف :"الدنيا كلها اسودت في وشي وبقيت مش شايف حاجة ولا شايف حد وقعدت افتكر حاجات كانت بيني وبينك من وانا صغير لحد ماكبرت".

يذكر ان اخر اعمال ادوارد مسلسل حواديت الشانزلزية ، " بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم ، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد.





وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، في فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.



