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توك شو

أستاذ قانون دولي: الدولة تصدت للرشاوى بتلك الطريقة.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:48 ص
الدكتور نبيل حلمي
الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جام
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توك شو
قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، إن الدولة بدأت في الآونة الأخيرة، التحول من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي، لافتا إلى أن النظام الرقمي هو استخدام أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف نبيل حلمي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية مصر "الأولى"، أن النظام الرقمي الحديث سهَّل الكثير من المعاملات ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مصر خلال السنوات الماضية كانت تحاط بكثير من الفساد، والذي تم منعه بشكل إيجابي.

وأكد أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، أن الرشوة تعد من أهم ما تم الغاؤه منذ سيطرة النظام الرقمي، مضيفا أن من أهم مميزات النظام الرقمي أنه يفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة.

وأشار نبيل حلمي إلى أن النظام الرقمي ألغى التوتر والتكدسات على المصالح الحكومية، مؤكدا أن بعض المصالح الحكومية تباشر من المنزل بكل سهولة.

وتابع حلمي أستاذ القانون الدولي، أن وزير المالية أشار إلى نظام جديد للتعامل في ما يخص الأوراق المالية، لافتا إلى أن التحول الرقمي في الأوراق المالية، يحقق سرعة إنجاز التعاملات لمصلحة الدولة ومصلحة المواطن المصري.
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