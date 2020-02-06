أستاذ قانون دولي: الدولة تصدت للرشاوى بتلك الطريقة.. فيديو

الدولة

بدأت

في الآونة الأخيرة، التحول من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي، لافتا إلى أن النظام الرقمي هو استخدام أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي فى الخدمات المقدمة للمواطنين.