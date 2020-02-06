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باحث اقتصادى: الاقتصاد المصري استحوذ على نسبة كبيرة جدا من التقرير الخاص ببلومبرج.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:41 ص
الإقتصاد المصرى
الإقتصاد المصرى
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هاجر إبراهيم

قال أحمد أبو على، الباحث الإقتصادى: إن  وكالة بلومبرج المسؤولة عن النمو الإقتصادى لكل الدول على مستوى العالم كانت تتابع الإقتصاد المصرى، تحديدا منذ عام 2016 وحتى الآن.


وأضاف "أحمد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن التقارير الخاصة بالوكالات العالمية بدأت تستخدم نهجا جديدا لم يتم التعود عليه، موضحا انها أصبحت تشرف على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المصرى فى كل تقرير لها.


وأوضح  الباحث الإقتصادى، أن التقارير تقوم بعمل تقييم عن مدى نجاح أى قطاع من القطاعات المصرية ومساهمته فى رفع أداء الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن هذه المرة يجب أن نشجع فكرة الإصلاح الاقتصادي ومدى أهميته وإنجازاته التي حققها فى مسيرة هذا الإقتصاد.


وأشار  الباحث الإقتصادى، إلى أن الاقتصاد المصرى استحوذ على نسبة كبيرة جدا من التقرير الخاص ببلومبرج، حيث التغير الحادث فى قطاعات مصر على مدار الخمس سنوات السابقة لم نكن معتادين عليه من قبل، موضحا أن قطع مسار مختلف.


وأكد  الباحث الإقتصادى، أن القطاع المصرفى أصبح يدخل فى تنمية العديد من القطاعات المصرية مثل قطاع المشروعات المتوسطة أو السياحة، حتى فكرة القطاع الصناعى على وجه التحديد، مضيفا إلى أن الوكالات الإقتصادية هى المرأة التى تعكس الواقع أو الوضع الإقتصادى فى كل دولة، خاصة أنها تمتاز بقدر كبير من الشفافية والحيادية بعيدا عن المعايير السياسية.

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