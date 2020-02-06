بعد وفاة طفلة الختان.. الطبيب المتهم: كنت أجرى لها عملية تجميل.. ووالد الضحية: الدكتور طردني من العيادة

أنكر طبيب واقعة ضحية الختان بأسيوط أنه أجرى عملية ختان للطفلة "ندى" مما أدى إلى وفاتها، مؤكدا أنه أجرى عملية تجميل لتشوه في منطقة الجهاز التناسلي للطفلة، ولم يكن معه طبيب تخدير أو تمريض، وقام بإجراء العملية بمفرده، فضلا عن كونه طبيب نساء وتوليد وليس جراحا، وذلك خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معه بمركز منفلوط في أسيوط.

وقال الطبيب المتهم إنه بعد خروج الطفلة من العمليات حدث لها نزيف، فتم إدخالها لغرفة العمليات من جديد، في محاولة للسيطرة على النزيف ولكنها توفت في الحال، فتم إبلاغ والد ووالدة وخالة الطفلة لاستلام الجثمان.

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واعترف والد الطفلة الضحية ندى حسن عبد المقصود، بقرية الحواتكة، إنه ذهب إلى الدكتور "علي. ع"، في عيادته الخاصة بمركز منفلوط، لإجراء عملية ختان لطفلته 12 سنة، وبعد أن قام الطبيب بإجراء العملية للطفلة وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها، وأخبر الطبيب بذلك ولكنه فوجئ بمحاولة الطبيب طرده من داخل عيادته بعد وفاة ابنته، فتوجه لمركز شرطة منفلوط لتحرير محضر بالواقعة.

وقرر المستشار محمد أشرف، مدير نيابة منفلوط، تحت إشراف المستشار عمرو محمود، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، إخلاء سبيل والدي وخالة الطفلة ندى ضحية الـختان، وقرر تجديد حبس الطبيب "على. ع" المتهم بإجراء عملية ختان الطفلة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة ندى إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالتها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة، وكلفت النيابة العامة إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لفحص تراخيص العيادة.

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من والد الطفلة "ندى" ضد الطبيب "علي. ع"، أخصائي أمراض نساء وصاحب مستوصف طبي، بقيامه بعملية ختان لابنته "ندى"، 12 عاما، مما نتج عنها وفاتها داخل المستوصف.

على الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة إلى موقع الواقعة، وقامت وحدة حماية الطفل بتقدم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 برقم 10187 وقيدة بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020م.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وقررت النيابة العامة دفن الجثة وحبس الطبيب ووالدي الطفلة وخالتها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وشيع العشرات من أهالي قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، الخميس الماضي، جثمان طفلة ضحية الختان إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بعد تصريح النيابة العامة وقام فريق من النيابة العامة، الجمعة، بمعاينة المستوصف وتعيين قوة من الأمن على المستوصف.