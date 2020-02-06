تعليم الوادى الجديد يحصد مركزين فى مسابقة وزارة البيئة

كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح مرغنى الطلاب المشاركين بمسابقة وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.





تضمن التكريم الطالب مصطفى حاتم عبد الراضى مدرسة صلاح الدين الإعدادية والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة تصميم أجمل عمل فنى من مخلفات البيئة ومشرف العمل أحلام جاد محمد وتكريم الطالب محمد حسن أحمد من مدرسة الزهور الإبتدائية القديمة والحاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية بنفس المسابقة ومشرف العمل الأستاذة منال إبراهيم محمود وذلك بحضور نبيل عبد الرحمن موجه التربية الفنية.









وشارك الطالبان بالمسابقة التى أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لاختيار أجمل عمل فني باستخدام خامات ومخلفات البيئة بين طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية حيث حصد الطالبان المركزين الأول والسادس على مستوى الجمهورية.