اتحاد الصناعات يعقد أول جمعية عمومية له في ظل قانون تنظيمه الجديد

ترأس المهندس محمد السويدي اليوم أول اجتماع جمعية عمومية لاتحاد الصناعة طبقًا لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ الجديد وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات التسعة عشر غرفة صناعية أعضاء الاتحاد.





وقد تم استعراض نشاطات وإنجازات الاتحاد على مدار الفترة السابقة من إنشاء فروع جديدة وإضافة وحدات استراتيجية لخدمة أعضائه وافتتاح مقر "الشباك الواحد" بالاتحاد.





كما تم التعريف بمبادرات الاتحاد في شأن الاصلاحات التشريعية الخاصة بقطاع الصناعة وتبني تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 لتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وأعمال اللجان المتخصصة في دراسة تحديات القطاع،





ومن المقرر التواصل والتعاون مع الاتحادات النظيرة اقليميا ودوليا والانضمام الى محافل دولية والقيام ببعثات خارجية، بالاضافة الى إعداد "أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي" والتي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء ويتم تحديثها واللقاء بشأنها دوريًا.



