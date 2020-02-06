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ثقافة

وزيرة الثقافة: مهرجان قنا شريان جديد للقوة الناعمة فى صعيد مصر

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2020 عامًا للثقافة والوعى، على إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى على مدار 6 أيام متصلة فى الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس المقبل والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادي.

وأشارت إلى أن المهرجان يمثل شريانًا جديدًا للقوة الناعمة فى صعيد مصر ويأتى تجسيدًا لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الإنسان والمجتمع، مضيفة أنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بجميع صوره.

وتابعت أن المهرجان يعد نموذجا إيجابيا لتكاتف مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية باعتباره نتاج للتكامل بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلان فى كل من دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، هيئة تنشيط السياحة.

واستكملت أن هذه التجربة ستمتد إلى مختلف محافظات مصر وأن المحطة القادمة ستكون بمحافظة الشرقية بهدف استخدام القوة الناعمة في بناء الإنسان وكأداة فاعلة لإظهار الوجه الحضاري للثقافة والفنون المصرية.

يذكر أن برنامج فعاليات مهرجان قنا للموسيقى والغناء يشمل عروضا فنية لنجوم الطرب العربى وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة منهم مدحت صالح، على الحجار، دينا الوديدي، مي فاروق، محمد محسن وفرق مسار إجباری، بلاك تيما، وسط البلد.

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