الشخصية الفصامية كتاب جديد للدكتور الرمادي

صدر حديثًا كتاب "الصحة النفسية والشخصية الفصامية" للدكتور نور أحمد الرمادي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم بالاشتراك مع الدكتور حنفي محمود إمام أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة أسيوط، عن مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة.



يبدأ الفصل الأول من هذا الكتاب بتعريف الاضطرابات الفصامية ومحاولة إيجاد اتفاق فيما بينها مع عرض للأعراض المختلفة للاضطرابات الفصامية في اضطراب التفكير من حيث محتواه واضطراب كل من الإدراك واللغة والانفعال، والسلوك الحركي والعلاقة بالمجتمع الخارجي، والإحساس بالذات، والإرادة والدافعية والعناد والقابلية.



يتناول الكتاب في الفصل الثاني تشخيص الفصام برؤية تاريخية ومراحله، ومساره والتنبؤ بمساره، وأنواع الفصام، وأبعاده، وتشخيصه.



ويعرض الفصل الثالث النظريات المفسرة لنشأة الفصام والتي ترجعها إما لعوامل بيلوجية، أو عوامل بيوكميائية، أو لعوامل نيور فسيلوجية، أو لعوامل نيوز باثولوجية أو عوامل نفسية.



ويبلو الفصل الرابع علاج الفصام بأنواعه المتعددة من أجل إرجاع المريض لحالته الطبيعية ومنها العلاج الوقائي، والعلاج الكيميائي سواء بالعقاقير أو تقديم العلاج الكيميائي.



